Dailymilan.it - MOVIOLA Slovan Bratislava-Milan, CorSport: il goal di Marcelli doveva essere annullato! Il motivo

Nella sfida trail lavoro dell'arbitro Sanchez e del Var non ha funzionato: ci sono grandi dubbi suldiUn errore grave, quello che si è verificato nella sfida tra, in occasione deldel momentaneo 2-3 da parte della formazione slovacca. Al minuto numero 87 Rafael Leao viene fermato al limite dell'area di rigore con un intervento molto dubbio, i rossoneri protestano, con Paulo Fonseca che si indirizza verso il IV uomo, ma per Sanchez non c'è fallo.Sulla ripartenza delloNinofredda Maignan con un grandissimo tiro che si insacca sotto all'incrocio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è un grave errore sia dell'arbitro, che del Var, visto che non richiama al monitor il direttore di gara., Samuel Chukwueze chiede due rigori, grandi dubbi suldel 2-3 di Nino