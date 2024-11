Oasport.it - Matteo Berrettini può ancora rientrare tra le teste di serie degli Australian Open: tra forfait e tornei da disputare

è attualmente al numero 35 del mondo, chiuderà l’anno al numero 34 ed è alle porte della top 32, che gli consentirebbe di essere testa diagli2025 di tennis: l’azzurro dovrà cercare di guadagnare posizioni in classifica nei primidel prossimo anno.L’azzurro avrà una sola settimana di tempo per riuscirci, ovvero, un solo torneo a disposizione: dal 30 dicembre al 5 gennaio si disputeranno gli ATP 250 di Brisbane (Australia) ed Hong Kong (Hong Kong Cina), che andranno a definire la classifica di lunedì 6 gennaio 2025.Sarà dunque la Befana a portare in dono lo status di testa dinel primo torneo stagionale dello Slam: per entrare tra i primi 32dovrà guadagnare un paio di posizione nel ranking o sperare in almeno duetra i tennisti che lo precedono in graduatoria.