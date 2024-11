Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match bloccato

32? Ammonito Lykogiannis per un fallo commesso da dietro su David.31? Dallinga sfiora il pallone trasmessogli da Lykogiannis: il tocco del neerlandese è troppo debole affinché Orsolini potesse calciare in porta.29? NDOYE! Ci prova lo svizzero: Dallinga con un appoggio di testa preciso trova l'esterno offensivo che, nonostante perda un tempo di gioco, trova lo spazio per calciare, sfiorando il secondo palo con il sinistro.28? Altra conclusione da fuori tentata dal, questa volta con Mukau: palla larga.26? Bella sventagliata di Ndoye per Orsolini: attentissimo Gudmundsson che anticipa l'ala rossoblù con una diagonale impeccabile.24? Gudmundsson va alla conclusione: pallone che termina in curva.23? Orsolini tenta una conclusione piuttosto complicata: tiro che non prende velocità e pericolo scampato dal