Letizia Ortiz in Balenciaga, il suo look più bello di sempre

Elegante e alla moda, attento alle tendenze macomposto e regale: il guardaroba della Regina di Spagnaè tra i più affascinanti del mondo. Non ha nulla da invidiare alla sua collega Kate Middleton, vantando una sapiente capacità di mixare capi firmati e trovate di stile più low cost, diventando così a tutti gli effetti un’icona di stile per il suo popolo (e non solo). Per queste ragioni, quando lo scorso febbraio si era iniziato a parlare della realizzazione di ritratti reali firmati da Annie Leibovitz, la curiosità per ilche avrebbe scelto la Regina era incontenibile. Purtroppo si è dovuto attendere fino ad oggi per poterli vedere realizzati e in mostra nella sede del Banco de España, che li ha commissionati in occasione dei dieci anni di regno del sovrano.