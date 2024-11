Lopinionista.it - “La parte migliore di me” di Ultimo dedicata al figlio in arrivo

ROMA – Una dedica a cuore aperto, intima, profonda e più che mai sentita a una nuova vita che sta per iniziare, caratterizzata da una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi. Arriva a sorpresa “Ladi me”, il nuovo brano di, pubblicato sotto etichetta indipendenteRecords e distribuito da Believe, in cui il cantautore romano, in attesa del primogenito, gioca a immaginare, ancor prima di poterlo abbracciare, i tratti del piccolo e tra affettuosi contrasti si interroga su chi diventerà.Solo qualche settimana faaveva festeggiato un traguardo storico, con l’annuncio del 10° Stadio Olimpico di Roma a soli 28 anni, la terza data romana del live 2025, terza tripletta estiva consecutiva nello stadio della sua città, un record che lo consacra come il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo.