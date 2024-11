Gaeta.it - La magia di Oz illumina i Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter IdiNapoli-Portici tornano con la sesta edizione, affascinando grandi e piccini attraverso un’atmosfera incantata. Quest’anno l’evento si ispira alle avventure di Dorothy Gale e ai suoi compagni, immergendo i visitatori in una celebrazione che fonde sogno e tradizione, e garantendo un’esperienza natalizia indimenticabile.Il tema dell’anno: ladi ozDal 30 novembre al 6 gennaio, ildidiventa un mondo fiabesco grazie all’allestimento “Ladi Oz“. Ispirato al celebre romanzo di L. Frank Baum, pubblicato per la prima volta nel 1900, il tema di quest’anno promette di stupire il pubblico con decorazioni brillanti e un’atmosfera che ricorda i momenti più iconici del film del 1939. La celebrazione non si limita all’estetica, ma offre anche una narrativa condivisa: gli eroi della storia, come lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta e il Leone, saranno parte integrante del festeggiamento, rendendo omaggio alla loro celebrazione di amicizia e avventura.