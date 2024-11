Tvzap.it - La famosa attrice italiana annuncia la gravidanza ma è caos: “E’ davvero incinta?”

Una notizia inattesa, annunciata con due foto del pancione su Instagram. "L'attesa è finita", scrive sul social l'attrice. Il suo post è subito diventato virale e tanti sono i commenti e le reazioni dei follower. Ma c'è anche chi parla di "fake news". La pornostar Valentina Nappi è incinta. L'attrice hard napoletana ha pubblicato le foto sui social dove si mostra in dolce attesa. "The wait is over", ha scritto la Nappi come didascalia. Tantissimi i commenti e le reazioni, a cui l'attrice di film per adulti ha risposto con ironia. Tra qualche fan, però, c'è chi pone il dubbio che si tratti di una notizia fake e che le foto siano state create con l'intelligenza artificiale.