Inter-Lipsia 1-0 Inzaghi | Ancora un piccolo passo per gli ottavi Puntiamo alla finale

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’continua il suo percorso vincente in Champions League con un 1-0 sul, deciso da un autogol di Lukeba. Al termine del match, Simoneha commentato ai microfoni di Sky Sport:“C’è soddisfazione, era una partita importante. Il, nonostante i zero punti, è una squadra di valore: fino a poche settimane fa era in testaBundesliga. Abbiamo fatto una buona gara, non è facile affrontarli. L’unico rammarico è non aver chiuso il match con un secondo gol. A parte una parata di Sommer, abbiamo sofferto poco.”Siete primi in classifica.“Sì, ma mancaunper essere tra le prime otto. Ora ci aspettano Leverkusen, Sparta Praga e Monaco. Abbiamo fatto un ottimo percorso finora, senza subire gol, ma non possiamo abbassare la guardia. Temendo il, i ragazzi hanno risposto bene.