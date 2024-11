361magazine.com - Il Natale ti fa bella: le proposte beauty da mettere sotto l’albero per capelli lucenti e hair-look da celebrities

Lecare firmate Alfaparf Milano da regalarsi o regalareLe festività più attese dell’anno stanno arrivando, portando con sé la tradizionale ricerca del regalo perfetto per amici e familiari. Per una coccola natalizia, Alfaparf Milano, gruppo italiano leader nel settore dell’care professionale, propone 3 eleganti pochette che racchiudono i prodotti più amati della linea Semi di Lino di Alfaparf Milano Professional, pensati per tre diverse tipologie di: normali, ribelli e secchi. Dalla linea green Benvoleo, invece 3 kit ideali per prendersi cura della propria chioma ovunque, perfetti per portare un tocco in più alla propria routine di bellezza.Tutte lesono disponibili online sul sito Alfaparfmilanostore.it.I kit Semi di Lino.Holiday Set Smooth – Set ideale per disciplinare ie donare morbidezza e luminosità:Smoothing Low Shampoo(250 ml), deterge delicatamente iribelli, donando loro un effetto liscio senza crespo;Smoothing Conditioner(200 ml), conditioner dall’azione districante, controlla l’effetto crespo, permorbidi e leggeri.