Leggioggi.it - Il Bonus Natale viene tassato? Le FAQ su importi, esenzione Irpef e ISEE

Leggi su Leggioggi.it

Il2024 è in arrivo per tutti i lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico. La platea è stata ampliata con il Decreto Legge n. 167/2024, che ha abolito il requisito del coniuge a carico. Unico limite in vigore ora è che solo uno dei due coniugi o conviventi possono richiedere l’indennità natalizia, pur avendone entrambi il diritto. Appurato ciò,naturale chiedersi quanti di quei 100 euro ricevuti se ne andranno poi in tasse. Ci sono buone notizie, perché la risposta alla domanda è zero euro. Ilnon verrà. Capiamo meglio le implicazioni fiscali della somma una tantum di 100 euro in arrivo con le tredicesime natalizie.