Iannone FdI a ‘Caffè scorretto’ | Martusciello si auto-candida? Sbaglia rischia una delusione

Anteprima24.it - Iannone (FdI) a ‘Caffè (s)corretto’: “Martusciello si auto-candida? Sbaglia, rischia una delusione”

Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del primo episodio del podcast “Caffè (s)corretto” in onda alle ore 15:00 su Anteprima24.it, condotto da Carlo Tarallo e Jonathan Checola, il senatore Antonio, commissario-coordinatore di Fratelli d’Italia in Campania ha rilanciato l’attacco a De Luca sulla questione del terzo mandato in vista delle Elezioni regionali del 2025: “La Legge del Terzo mandato votata dal consiglio regionale è qualcosa di ridicolo dal punto di vista giuridico. De Luca è ineleggibile, c’è una legge nazionale che chiarisce il limite dei due mandati per tutti i presidenti di Regione”. E poi ancora: “Se fosse che una Regione si applica il divieto di terzo mandato solo se la Regione stessa lo riconosce, sarebbe come chiedere al tacchino di fare il calendario. Se il calendario lo fa il tacchino, il 25 Dicembre non ce lo mette sul calendario.