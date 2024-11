Bollicinevip.com - Helena Prestes, gieffini la attaccano al GF: “Vai fuori e fatti curare”

Leggi su Bollicinevip.com

nella bufera,si scagliano contro di lei al Grande Fratelloduramenteal Grande Fratello, cosa è successo nella nottenon sta vivendo un periodo semplice al Grande Fratello, soprattutto perché molti suoi compagni di avventura continuano a scagliarsi contro di lei.al Grande Fratello (Screen video Mediaset Infinity)Nella notte Luca Giglioli si è lasciato andare ad un duro sfogo contro di lei in giardino. Poco dopo parlando con Jessica e Shaila l’ha attaccata ancora dicendo: “Basta, bisogna dire le cose come stanno. Non mi interessa niente se non sta bene, vaie vai a farti, se non stai bene io non ti voglio qua. Non ti voglio qui se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso questa cosa e basta.