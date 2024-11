Tg24.sky.it - Gino Cecchettin sui legali di Turetta: "La memoria di Giulia è stata umiliata"

"Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e ladi". Sono le parole affidate a un post sui social diin relazione all'udienza di ieri del processo per omicidio all'ex fidanzato della figlia, in cui hanno parlato gli avvocati di. "La difesa di un imputato è un diritto inviolabile", scrive nel post aggiungendo "credo sia importante mantenersi entro un limite che è dettato dal buon senso e dal rispetto umano". E "travalicare questo limite - aggiunge - rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste". Il riferimento diè alle parole della difesa che ha contestato le aggravanti avanzate dai pm nei confronti die definito l'ergastolo una pena "degradante e inumana".