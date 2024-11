Gino Cecchettin attacca i legali di Turetta | Umiliata la memoria di Giulia

Leggi su Dayitalianews.com

“La difesa di un imputato è un diritto inviolabile, garantito dalla legge in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia, credo che nell’esercitare questo diritto sia importante mantenersi entro un limite che, pur non essendo formalmente codificato, è dettato dal buon senso e dal rispetto umano”. Così comincia lo sfogo di.Con un post sui social, il padre di, massacrata da Filippodell’assassino. “Travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste”, spiega.“Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e ladi”, rivela.Il riferimento diè alle parole della difesa che ha contestato le aggravanti avanzate dai pm nei confronti di