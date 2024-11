Metropolitanmagazine.it - Gibson, il brand produttore di chitarre diffida Trump Guitars per avere copiato il design della Les Paul

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, il celebreha inviato unaallache ha manifestato l’endorsement per il Presidente Eletto Donald, “Violando l’esclusivo marchio registrato, in particolare l’iconico corpochitarra Les”Sulle pagine di Guitar World,ha confermato di aver inoltrato l’avviso allariguardo le presunte violazioni sul. Larealizza strumenti, alcuni dei quali autografati dal Tycoon, sono sponsorizzati come “Le unicheapprovate dal Presidente Donald J” . L’azienda non si ritiene possa essere di proprietà del neo-presidente: il suo lancio includeelettriche ed acustiche, con alcune delle quali valutate per un cifra oltre i 10mila dollari. Nel sito è presente la serie American Eagle, intarsiata con lo slogancampagna del candidato repubblicano “Make America Great Again” sul collo dello strumento.