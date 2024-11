Tuttivip.it - “È la mia decisione, accettala”. Grande Fratello, stop inatteso tra Shaila e Lorenzo: “Io voglio così”

Nella casa del, edizione non italiana, le tensioni continuano a crescere, questa volta coinvolgendoSpolverato eGatta. La ballerina, sentendo la mancanza del compagno di gioco, ha cercato di avvicinarsi all’area del tugurio, doveè attualmente confinato, ma il loro tentativo di comunicare attraverso l’oblò ha presto preso una piega inaspettata., visibilmente emozionata, si è avvicinata per cercare un contatto, esprimendo il suo desiderio di vederlo: “Mi manchi, guardami”. Tuttavia, dall’altra parte,ha mostrato una freddezza evidente, rispondendo con un secco: “Nonvederti”. La ballerina ha insistito, cercando di instaurare un dialogo: “Guardami, ho bisogno solo di guardarti. Tisolo guardare”. Ma, restando fermo sulla sua posizione, ha tagliato corto con un tono deciso: “No, non mi va, non mi va”.