Dr Martens x Awake NY | la collaborazione

Una reinterpretazione audaceLatra Dr.NY rappresenta una reinterpretazione audace dell’abbigliamento da lavoro tradizionale, con l’obiettivo di creare un’estetica riconoscibile nella cultura contemporanea. Per la prima volta, il celebre marchio di calzature britannico e il brand di streetwear newyorkese uniscono le forze per presentare la silhouette Lowell, una scarpa che fonde design giocoso e influenze delle sottoculture di New York.CARATTERISTICHE PRINCIPALILa Lowell è una scarpa a 4 occhielli realizzata in pelle Hair-On nei colori verde vibrante o navy peonia, arricchita da dettagli unici:Cinturino posteriore in pelle oliata nera con logoNY impresso.Cuciture tono su tono sulla tomaia moc-toe e sul quarto.Collare imbottito per maggiore comfort.