Da stilista a istruttrice di ginnastica Olivia Barbone | Volevo essere davvero utile alle donne

Firenze, 27 novembre 2024 - “Ero stanca di quel mondo scintillante, ma frivolo, senza sostanza. Dove vivi di totale apparenza, dove decidere quale abito indossare, come truccarsi, è una guerra contro il giudizio degli altri. Dopo averlo inseguito per anni ho capito che quello non era il mio sogno. E così ho lasciato tutto per realizzarne un altro: aiutare la gente trovare il ben, la salute”. È l’incredibile storia di, cinquant’anni, ex stilita, che ha mollato una carriera più che avviata con i brand più blasonati della moda per diventaredinei circoli delle periferie., lei è livornese, ma è Firenze che la adotta e la cresce come. “A Livorno sono nata e ho acquisito una formazione artistica, ma è una città che non dà grandi sbocchi nel settore.