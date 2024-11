Ilfattoquotidiano.it - Commissione Ue, dal ‘no’ dei Popolari spagnoli al voto sparso tra i Socialisti: la maggioranza Ursula nasce già divisa

La nuovaUe guidata ancora davon der Leyen ha di fronte a sé cinque anni in cui dovrà camminare in equilibrio sul sottilissimo confine che la separa dal rischio di bocciature in Parlamento. Il risultato deldell’Eurocamera che ha ufficialmente dato il via alla nuova squadra del Berlaymont non ha solo sancito la costituzione di unadebole come mai nella storia dell’Unione europea, con appena 370 ‘sì’ a fronte di unaassoluta minima di 361. Ancor più preoccupante, ha dimostrato che anche all’interno dei partiti che hanno supportato la rielezione della leader tedesca e della sua squadra esistono e resistono divisioni interne che, sui singoli dossier, potrebbero anche mandarla sotto in Parlamento. Così, quello che il presidente del Ppe, Manfred Weber ha cercato di vendere come un allargamento del centro europeo ed europeista, con l’inclusione dei Verdi e di una parte dei Conservatori, non ha fatto altro che sgretolare ulteriormente le forze dia Bruxelles.