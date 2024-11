Sport.quotidiano.net - Bologna Lille, chiamata finale di Champions League: le probabili formazioni

, 27 novembre 2024 – Notte da dentro o fuori: quasi una. Diciamolo sottovoce considerato che Vincenzo Italiano in Europa di finali ne ha giocate due (con la Fiorentina in Conference) perdendole entrambe. Qui il livello è assai più alto, come ha imparato sulla sua pelle il suo: complimenti diffusi a un punto e zero gol nelle prime quattro partite, con la conseguenza che se si vuole tenere accesa fiammella del passaggio del turno gol e punti dovranno arrivare già questa notte al Dall’Ara., come unadi: l'analisi della redazione sportiva “Abbiamo quattro partite da giocare – dice Vincenzo Italiano –. E se è vero che a 7-8-9 punti ci si qualifica allora siamo ancora dentro”. Tra lo sperare e il fare c’è di mezzo il, quarta forza della Ligue 1 che di punti inne ha 7 e che nel suo cammino fin qui è stato capace di castigare le due squadre di Madrid, Real e Atletico.