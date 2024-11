Thesocialpost.it - Bambina di 7 anni precipita dal secondo piano davanti alla mamma: è grave

Leggi su Thesocialpost.it

Sconcerto a Botricello, in provincia di Catanzaro. Unadi setteta da una finestra aldi una Casa famiglia. Al momento della caduta c’era la madre insieme a lei. Le condizioni della bimba sono apparse subito particolarmente gravi. Per questo è stata trasferita in ambulanza all’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro. Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri della Stazione di Botricello, che indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire se si sia trattato di una caduta accidentale o di altro.L'articolodi 7dal: èproviene da The Social Post.