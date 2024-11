Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, stesso gruppo e grande crescita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’si è ritrovato ieri al campo sportivo Don Mauro Bartolini di Monticelli per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di domenica in casa contro la Vigor Senigallia. Volti sorridenti, qualche battuta scherzosa, ma soprattutto tanta voglia di rimettersi in marcia dopo la bella vittoria conquistata in rimonta allo stadio ‘Guido Angelini’ di Chieti. Una vittoria cercata, voluta, frutto di pressing e palla a terra, come ormai è nel puro stile. Una manovra asfissiante che ha messo a nudo i problemi della ‘corazzata’ neroverde costruita per tornare in Serie C. Prima di rimettersi al lavoro mister Seccardini ha voluto analizzare la disattenzione commessa dopo soli tre minuti in occasione del gol dei padroni di casa:tutto in avanti dopo aver scheggiato il palo con Mazzarani, ma colpevolmente scoperto nel rilancio lungo che ha permesso all’attaccante Fall di involarsi solitario verso la porta difesa dal dodicesimo Filippo Galbiati.