Sport.quotidiano.net - Aston Villa-Juventus, Motta in emergenza. Probabili formazioni e orario tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Birmingham, 27 novembre 2024 - E' unaassolutamente inquella che si appresta ad affrontare il match con l', valevole per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri sono a corto di uomini soprattutto in attacco. Ma questo non significa che la Vecchia Signora non cercherà di centrare la terza vittoria europea della stagione. Fino a questo momento Madama ha battuto Psv Eindhoven e RB Lipsia, pareggiato con il Lille e perso con lo Stoccarda. La squadra guidata da Unai Emery, ottava in Premier League, ha cominciato il proprio cammino in Champions League alla grande, ottenendo il massimo della posta in palio contro Young Boys, Bayern Monaco e Bologna. Nello scorso turno però ins sono stati messi ko dal Club Brugge. I precedenti A differenza delle precedenti quattro sfide europee che in questa stagione hanno visto impegnata la formazione bianconera, quella contro la squadra di Birmingham non sarà una sfida inedita.