Arresti Ultras la procura della Figc apre inchiesta sportiva

Lafederaleha aperto un’dopo l’arrivo in Federazione degli attidi Milano sull’che ha portato aglidi numerosi esponenti di vertice dei gruppidi Milan e Inter. Secondo quanto apprende Lsse da fonti federali, iltore federale Giuseppe Chinè aveva chiesto gli atti ai pm milanesi il primo ottobre, e gli atti sono arrivati questa mattina, mercoledì, presso gli uffici federali di via Campania a Roma. La giustiziaavrà il ruolo quindi di valutare eventuali profili disciplinari in caso di coinvolgimento nell’di tesserati o società.Le parole del ministro AbodiIl ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine di un evento a Roma, in mattinata aveva detto: “Non mi aspetto sanzioni, ma che vengano valutati i fatti per come sono emersi“, specificando anche che “le norme federali ci sono”.