Ilrestodelcarlino.it - A Polverigi c’è il festival del panettone artigianale. Ecco la sfida tra maestri

Il Natale si avvicina eè pronta a immergersi nella due giorni dedicata al "del" che comprende anche il "day 2024" in programma sabato dalle 16 e domenica dalle 11. Accanto al mercatino, alla musica, all’animazione per bambini e al giro dei pasquellanti anconetani (in programma sabato), in pieno centro si disputerà laper tutti i partecipanti che avranno la possibilità di vedere il propriogiudicato da una giuria di esperti. "Il concorso ’day’ rappresenta una grande opportunità per i pasticceri, non solo per mettersi in gioco ere i colleghi – dice la Pro loco che organizza l’evento – ma soprattutto per confrontarsi con un’icona simbolo del made in Italy. Il periodo che stiamo attraversando non è facile ma questo rappresenta un motivo in più per non fermarsi e accettare la, cercando di dare il meglio per sperimentare nuove strade e opportunità".