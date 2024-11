Ilrestodelcarlino.it - Vent’anni fa l’orrore di Boccaleone. Elvira e Barbara, uccise a coltellate. Ma l’indagine resta ancora irrisolta

Tiriamo indietro l’orologio di: 2004, l’anno bisestile del XXI secolo. Il 4 febbraio Mark Zuckerberg inventò Facebook e da quel giorno un pezzetto della nostra esistenza diventò ’virtuale’, condivisa con gli amici del social. Fu anche l’anno della scomparsa della piccola Denis Pipitone e quello che sconvolse Madrid con una serie di attentati ai treni.fa la parola ’femminicidio’ non era usata come oggi, ma per il nostro territorio fu un anno devastante. Se il 24 novembre a Jolanda di Savoia veniva aggredita nel sonno Giada Anteghini, qualche mese prima, il 4 maggio, la minuscola frazione did’Argenta restò ammutolita. Due donne massacrate al risveglio da unaesecuzione.Moretti, rodigina di nascita, 90 anni festeggiati il 20 di quel febbraio, e la sua badante, AgnieskaRadomska, donna polacca di 47 anni compiuti il giorno di San Valentino.