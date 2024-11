Ultimouomo.com - Tutto quello che non va nei Philadelphia 76rs

È davvero difficile, per chi tifa76ers e non solo, trovare una prospettiva non inquietante da cui osservare il momento di crisi che stanno vivendo nella città dell’amore fraterno. La classifica ci dice che i Sixers hanno vinto solo tre delle prime sedici partite stagionali, peggio di chiunque in NBA eccetto gli Washington Wizards; e ci racconta anche la sofferenza con cui sono arrivate quelle tre vittorie, tutte contro squadre con record negativo, due delle quali ai supplementari - al netto di nove sconfitte incassate con uno scarto in doppia cifra. La storia della lega ci ricorda invece che, pur essendo solo fine novembre, sono piuttosto rari gli esempi di squadre che pur avendo iniziato così male la regular season sono state poi competitive in primavera (su 105 casi totali: 3 hanno chiuso con un record positivo, 5 si sono qualificate ai playoff con un record negativo e 97 hanno guardato la post-season da casa).