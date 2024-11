Thesocialpost.it - Tutte le bugie di Chiara all’amica: “Mi disse di avere il ciclo ma in realtà aveva partorito”

Petroliniun’amica molto speciale, anch’essa di nomee coetanea. Il 21 agosto scorso, durante un’interrogazione con i carabinieri, l’amica ha affermato con fermezza che per lei “è impossibile chefosse incinta, perché me lo avrebbe sicuramente detto”. L’affermazione è sostenuta in un momento in cui gli inquirenti sono persuasi che qualcuno abbia assistito la studentessa, che ha seppellito nel giardino della sua villa a Traversetolo i due neonati partoriti tra maggio 2023 e agosto 2024. I carabinieri di Parma, che redigono il verbale, considerano però questa ragazza come “genuina nella sua testimonianza”. Non ha nulla a che fare con la vicenda.Leggi anche: Missili russi, la mappa degli obiettivi in Europa: quanto ci metterebbero ad arrivare a RomaL’amica conserva un ricordo vivido, particolarmente legato al giorno in cuiPetrolini ha dato alla luce il suo secondo figlio.