Taremi | Vincere ha un certo significato per me L’Inter è un sogno!

Mehdisi è raccontato parlando del suo legame con il calcio, dell’importanza del suo approdo ale di altri temi legati alla sua carriera.GLI INSEGNAMENTI – Mehdiè il protagonista del Matchday Programme delin vista della sfida di oggi 26 novembre contro il Lipsia. Il calciatore iraniano ha spiegato il modo in cui vive il calcio e gli insegnamenti che ambisce a trarre dal lavoro quotidiano: «Tutti i giorni si impara una lezione, bisogna impegnarsi sempre se si vuole diventare atleti professionisti. Io cerco sempre di essere positivo, faccio tesoro delle critiche e sfrutto ogni allenamento e ogni partita per migliorarmi. Lo spogliatoio è fondamentale per me, i compagni diventano come una famiglia in cui ci si aiuta l’uno altro. Condividiamo le stesse gioie e gli stessi dolori e scendiamo in campo per raggiungere lo stesso obiettivo».