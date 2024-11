Ilrestodelcarlino.it - Svelato il nuovo Kartodromo: investimento da otto milioni, darà lavoro a quaranta persone

Imola, 26 novembre 2024 – Unprivato dadi euro, che porterà alla creazione di 40 posti die vedrà impegnate ditte locali nella sua realizzazione. Presentato ufficialmente ieri, con un evento ad hoc in Autodromo, il progetto deldi via Molino Rosso. La struttura, che nascerà nella seconda metà del 2025 a due passi dall’autostrada A14, sarà realizzata da Vki, marchio della società Kartland, già proprietaria di un impianto analogo in Veneto. Proprio i numeri delcon sede ad Altavilla Vicentina fanno ben sperare gli investitori: 226mila clienti unici registrati dal 2008 al 2023, per un totale di oltre mezzo milione di corse generate (65mila solo lo scorso anno). In via Molino Rosso si potrà scendere in pista in ogni stagione, a prescindere dal meteo.