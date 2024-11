Ilgiorno.it - Sci, in pista per il rilancio: uno skipass unico per tutta la Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano - Quest’anno gli sciatori lombardi dovranno fare solo due cose: sperare nell’arrivo della neve e scegliere in quale dei 27 comprensori spendere la loro giornata sulle piste. A tutto il resto ci hanno pensato Anef Skiche riunisce i gestori delle principali stazioni sciistiche lombarde e la Regione che hanno perfezionato, anche grazie a un cambio di software, la carta Ski’n che sostituirà loin oltre 300 impianti di risalita e consentirà di accedere a 900 chilometri di piste. La nuova tessera è nata per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l’accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regionein collaborazione con Anef Ski, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci.