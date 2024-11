Oasport.it - Sci alpino, i convocati dell’Italia per il gigante di Beaver Creek: Vinatzer guida il quartetto azzurro

Dopo le prime tre tappe della stagione andate in scena in Europa tra Austria e Finlandia, la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di scisi trasferisce in Nord America per un trittico di gare che spazieranno dalla velocità alle porte larghe. Nello specifico, il Circo Bianco sarà di scena tra una settimana sulla Birds of Prey diper una discesa, un SuperG ed un.Il direttore tecnicoMassimo Carca ha convocato Luca De Aliprandini, Alex, Filippo Della Vite e Hannes Zingerle, che partiranno domani verso gli States per preparare a Copper Mountain ildi domenica 8 dicembre a.L’Italia proverà a raccogliere dei risultati positivi nel secondo impegno stagionale tra le porte larghe, dopo aver ottenuto due piazzamenti in top10 a Soelden.