Liberoquotidiano.it - Reggio Calabria, cosa trovano nascosto nei terreni agricoli e abitazioni: 3 denunce

I carabinieri di Melito Porto Salvo, in provincia di, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “” e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno denunciato tre persone e sequestrato un consistente arsenalein. Nel primo intervento, i carabinieri hanno denunciato un 68enne e una 63enne, entrambi residenti a Melito Porto Salvo, per detenzione abusiva di armi e munizioni. Durante le perquisizioni, in un tubo in PVC sotterrato in un terreno agricolo riconducibile all'uomo, sono state trovate 21 cartucce calibro 12 a pallini. Su un terreno di proprietà della donna, invece, erano nascosti in un sacco di cellophane una pistola revolver calibro 7.65 con quattro cartucce, una carabina Remington 66 nylon calibro 22 con 14 cartucce, e una doppietta calibro 12 smontata in tre parti con matricola abrasa.