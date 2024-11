Liberoquotidiano.it - Rai: Ricciardi (Pd), 'solidarietà a Sansoni e Mariani'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Non mi sono mai piaciute le liste di proscrizione e uno dei capisaldi della democrazia sta nel rispetto della libera stampa. Per questo, esprimo la miaa Sarae Alessandro, giornalisti della trasmissione Agorà di Rai3. La politica dovrebbe smetterla di interferire nei programmi di approfondimento politico e consentire agli autori di lavorare in pace nel tentativo di garantire un'informazione corretta ed equilibrata”. Così Toni, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.