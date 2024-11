Liberoquotidiano.it - Pupi Avati ospite a eCampus. Il 27 novembre sarà premiato dal Rettore Enzo Siviero

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - In programma la proiezione del film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”262024. L'Università degli Studimercoledì 27alle 19 presenterà, nell'ambito della rassegna Cin, la proiezione del film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, l'ultima applauditissima pellicola scritta e diretta da. Il grande regista bolognesel'd'onore della serata, in programma nel teatro dell'Universitàin Via Matera 18 a Roma, che verrà presentata da Savino Zaba, conduttore radiotelevisivo e attore teatrale, e alla quale interverrà il critico cinematografico Vittorio Giacci.L'iniziativa si inquadra tra i numerosi eventi portati avanti da, tra i quali mostre d'arte, presentazioni di libri, concerti e teatro, per diffondere cultura e trasferire conoscenza anche al di fuori del contesto accademico, contribuendo a rafforzare il legame sociale e culturale sul territorio in cui opera.