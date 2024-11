Lanazione.it - Pisa piange Fiorenzo Meucci. Guida della Società di Salvamento. Ha formato oltre 4mila bagnini

Il mondo dell’associazionismono e dello sport. Da oggi4 miladel territorio si sentono "orfani" di quell’omone che li ha formati nei lunghi anni in cui hato la sezione didell’associazione nazionale di. Ieri si è spento infatti, dopo lunga malattia,, 73 anni, campione di lotta libera e da 25 anni anima di una realtà che hamigliaia di addetti alla sicurezza balneare., che si è morto nella sua casa di via Battelli, lascia la moglie Monica e i figli Gabriele, avvocato ed ex assessore a San Giuliano terme, e Michele, di professione commercialista. Dopo i successi sportivi si era dedicato anima e corpo alladi. In gioventù è stato 13 volte campione d’Italia di lotta libera, ha conquistato un bronzo ai Giochi del Mediterraneo e inanellato successi importanti nel judo e finché la malattia glielo ha consentito ha continuato ad allenarsi nella sua palestra La Maison du sport, in via Andreano.