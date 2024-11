Oceania 2 | recensione del sequel diretto da David Derrick Jr Jason Hand e Dana Ledoux Miller

Leggi su Cinefilos.it

2:deldaJr.,È giunto il momento di tornare nell’oceano. Fra le isole della Polinesia, immersi nella florida vegetazione e coccolati dalle carezze delle onde. Dopo il grande successo di, la Walt Disney Pictures ha deciso di investire su unche potesse raccontare le nuove avventure di Vaiana, seppur inizialmente il progetto era stato pensato in formato seriale per la piattaforma Disney+. Un personaggio come ben sappiamo molto amato, che ha debuttato nel 2016, pronto ora a fare il suo ritorno in2, sotto la direzione diJr.,. Questo è il 63esimo Classico Disney, e arriva in un anno in cui i secondi capitoli dominano la scena cinematografica: basti pensare a Inside Out 2, Beetlejuice Beetlejuice, Il Gladiatore II e Joker: Folie à Deux.