Gaeta.it - Nuovo collegamento ferroviario tra Germania e Emilia Romagna per viaggi sostenibili

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’importanza diare in modo sostenibile è oggi un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. Il treno risulta una scelta ideale per chi desidera esplorare nuove destinazioni riducendo l’impatto ambientale. Segnaliamo quindi una novità di grande rilevanza: il lancio di un serviziodiretto tra lae la Riviera Romagnola previsto per la primavera del 2025. Iltra Monaco di Baviera e la Riviera RomagnolaLa nuova tratta dirappresenta un passo significativo verso una mobilità più ecologica. A partire dal 17 aprile 2025, iatori potranno prendere un treno RailJet direttamente da Monaco di Baviera verso diverse località dell’, con fermate a Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica.