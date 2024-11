Anteprima24.it - Napoli, si ferma Mazzocchi: lesione al soleo per il terzino azzurro

Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie per Pasqualee il. Il, reduce da un fastidio muscolare avvertito al termine della gara contro la Roma, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. I test hanno conto unadistrattiva del muscolodella gamba sinistra, un infortunio che lo costringerà a uno stop forzato.ha già avviato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del, determinato a recuperare al meglio per tornare a disposizione di Antonio Conte. Sebbene i tempi di recupero precisi non siano stati ancora resi noti, lesioni di questo tipo richiedono generalmente diverse settimane di riposo e terapia prima di un completo ritorno all’attività agonistica.L'articolo, sialper ilproviene da Anteprima24.