Mission to Mars, come finisce la pellicola sci fi del 2000 con protagonista Gary Sinise

tosi conclude con l’astronauta Jim McConnell che decide di salire sull’astronave lasciata dai marziani, per poterli raggiungere in un’altra galassia. Ricongiuntosi con Phil Ohlmyer, Luke Graham e Terri Fisher, gli regalano il ciondolo di Flash Gordon in segno di buon augurio.2020. Gli astronauti Luke Graham (Don Cheadle), Nicholas Willis (Kavan Smith), Sergei Kirov (Peter Outerbridge) e Renée Coté (Jill Teed) sono protagonisti della primae spaziale umana sul pianeta Marte. Dopo l’atterraggio della nave spaziale Marte 1 sul pianeta, il gruppo di esploratori si imbatte in una strana formazione cristallina nei pressi di una montagna della regione di Cydonia. Dopo aver inviato alcuni campioni alla World Space Station, gli scienziati vengono uccisi da un tornado di sabbia.