Madelaine Petsch e Froy Gutierrez svelano The Strangers | Capitolo 1 la storia più ampia e i sequel

The1, lapiùe iThe1 segue Maya e Ryan, una giovane coppia che si trasferisce dall’altra parte del paese per iniziare una nuova vita insieme. Durante il loro viaggio, la loro auto si rompe, costringendoli a passare la notte in una baita isolata a Venus, in Oregon. Tuttavia, mentre si trovano nella baita, tre estranei mascherati con intenzioni oscure intendono trascorrere una notte di sangue terrorizzando la coppia.Parte di ciò che rende ladi Thecosì terrificante è l’insensatezza che si aggiunge alla violenza dei crimini, e sembra che The1 punterà anche su questo aspetto. Ma dal trailer sembra che verranno rivelati ulteriori dettagli sugli enigmatici assassini conosciuti solo come Dollface, l’Uomo con la Maschera e Pin-Up Girl.