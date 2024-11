M5s Conte sceglie la data del nuovo voto su Grillo Toninelli invita al boicottaggio | Rimanete iscritti serve per il quorum

Leggi su Open.online

La seconda votazione sul garante del Movimento e il limite dei due mandati si farà, nel più breve tempo possibile. Giuseppeha accolto la richiesta dell’esiliato Beppenon poteva fare altrimenti, e ha convocato d’urgenza un consiglio nazionale per fissare a breve una consultazione bis sui quesiti già sottoposti all’attenzione degli. Il primo risultato è stato lapidario: oltre il 60 per cento ha detto no alla figura del Garante, e quindi no a. Il fondatore dei 5 Stelle si è appellato a una normanuto nel vecchio statuto, quello ancora in vigore in questa fase congressuale, che gli dà il diritto di chiedere la ripetizione deldegli. E così sarà, probabilmente dal 5 all’8 dicembre prossimi, con modalità analoghe a quelle già utilizzate nel weekend scorso.