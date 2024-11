Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: Okafor e non Leao nella trasferta slovacca, c’è Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:46 Oltre all’ex Kucka, si segnala anche la presenza del classe ’96 Jurijche mai aveva visto il campo in questa Champione2024-25 nelle sei partite precedenti (turno preliminare compreso).17:45 Le formazioni della partita trasono appena state ufficializzate come segue:: Takac; Voet, Kashia, Bajric, Blackman; Kucka, Savvidis,; Barseghyan, Metsoko, Strelec: Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Hernandez; Fofana, Rijnders; Chukwueze, Pulisic,; Abraham15:00 PROBABILI FORMAZIONI:: Takac; Blackman, Kashia, Bajric, Wimmer; Kucka, Savvidis; Barseghyan, Metsoko, Mak; Strelec: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Rijnders; Chukwueze, Pulisic,; AbrahamBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match valido per la quinta giornata di UEFA2024-2025 tra!Sfida assolutamente da non sbagliare tra i meneghini e gli slovacchi, che hanno avuto sin qui un calendario neanche troppo complicato, ma si trovano ancora a zero punti in classifica.