Le Regine del Crimine | Leonarda Cianciulli, la «saponificatrice» di Correggio

nasce nel 1894 a Montella, provincia di Avellino. L'infanzia non è delle più semplici: ultima di sei figli, la madre la considera meno di niente, in quanto frutto di una violenza. Per lei nessuna carezza, nessun bacio, nessun segno d'affetto. La futura serial killer cresce respinta da tutti, sostenuta solo da amici immaginari. Anni dopo racconterà di un sogno con tanto di premonizione: avrebbe perso un figlio se non avesse compiuto dei sacrifici umani per aver salva la vita della prole. Condannata a 30 anni di carcere nel 1946 muore il 15 ottobre del 1970, nel manicomio di Pozzuoli, a causa di apoplessia cerebrale.