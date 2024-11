Isaechia.it - La Talpa chiude in crescita: ecco gli ascolti della finalissima

Ieri 25 novembre 2024, è andata in onda la finale de La, nella quale abbiamo scoperto che l’impostore (laper l’appunto) era Lucilla Agosti ed il concorrente che ha vinto l’edizione è stato Alessandro Egger. La puntata finale ha totalizzato 1.603.000 spettatori con uno share del 12.76%.Il programma è stato chiuso in anticipo a causa dei bassi. Laaveva esordito martedì 5 novembre in modo più che discreto con 2.250.000 spettatori per il 14.04% di share. Nella seconda puntata il reality aveva subìto il cambio di giorno di programmazione, raggiungendo 1.917.000 spettatori per il 12.5% di share. Nella terza puntata c’è stato invece il risultato più basso, che ha portato poi Mediaset alla decisionechiusura anticipata, ovvero 1.572.000 spettatori per il 10.6% di share.