Inter-news.it - Inter-Lipsia, le ultime informazioni sui biglietti: un chiarimento

è in programma stasera 26 novembre alle ore 21 allo Stadio San Siro. La società meneghina ha fornito gli ultimi dettagli in merito alla vendita deiper la sfida.ACQUISTOsarà la quinta sfida di questa Champions League per le due compagini. In merito alla vendita deiper il match, la società nerazzurra ha indicato alcuni aspetti utili ai tifosi nerazzurri attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: «Sono disponibili iper assistere alla sfida con prezzi a partire da 29€. I tifosi nerazzurri potranno acquistare i tagliandi a questo link. Sarà possibile acquistare iper assistere alla gara contro ilanche nelle biglietterie nei pressi dello stadio, aperte dalle ore 18:00.Sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 19:00.