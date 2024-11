.com - Il corpo, recensione: Claudia Gerini è l’angelo oscuro di un thriller implacabile

La nostrade Ildi Vincenzo Alfieri cone Giuseppe Battiston remake dello spagnolo “El cuerpo” presentato al Torino Film Festival: un film propulso da un buon twist finale e da una buona costruzione, nonostante qualche piccolo inciampoIlè l’ennesimo tassello di una filmografia, quella del salernitano Vincenzo Alfieri (Gli uomini d’oro, Ai confini del male), che prova a rielaborare i confini e le possibilità del genereall’interno del nostro cinema attraverso una contaminazione sia stilistica che tematica. Ad Alfieri interessa portare in scena una suggestione, visiva e sensitiva, più che una spiegazione razionale e logica ed è per questo che il cast tutto, a partire dal bravo trio formato da Andrea Di Luigi,e Giuseppe Battiston, lavora sui territori del non detto almeno fino al buon twist finale, che sovverte tutto l’impianto tematico e diegetico e rovescia il punto di vista di spettatore e regista assieme.