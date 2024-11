Tpi.it - Il bronzo olimpico Antonino Pizzolato è accusato di stupro di gruppo: ai Giochi di Parigi era già imputato

Ildidi, vincitore di due medaglie diin altrettante Olimpiadi, è a processo per violenza sessuale diaggravata.L’atleta, vincitore di una medaglia dialle Olimpiadi di Tokyo enel sollevamento pesi, èinsieme ad altri tre amici di aver violentato una turista finlandese di 27 anni in un residence sul lungomare di Trapani il 22 luglio 2022.Come riporta La Repubblica, il processo con rito ordinario si è aperto il 5 febbraio: questo significa cheera giàquando ha partecipato alle Olimpiadi dila scorsa estate. Insieme all’atleta sono imputati Davide Lupo, 31 anni, Claudio Tutino, 35 anni, e Stefano Mongiovì, 3oenne.A ripercorrere quanto sarebbe accaduto è stata la stessa vittima, che ha deposto in tribunale nella giornata di lunedì 25 novembre.