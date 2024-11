Ilgiorno.it - Guerriglia al Corvetto, dopo la violenza divampano le polemiche: “Questa è l’integrazione della sinistra”

Milano - Seconda notte dial, il quartiere caldo di Milano che in questi giorni ribollela morte di Ramy Elgaml, 19enne egiziano deceduto in via Ripamontiuna lunga fuga in scooter, inseguito dai carabinieri. Milano, vandalismi e cariche nella notte al quartiereurbana Ramy era un ragazzo del, esattamente come quelli che stanno protestando in questi giorni proprio in seguito alla sua morte, amici e conoscenti e non solo. Una protesta che è presto degenerata in atti diurbana, perché in molti pensano che la morte di Ramy sia da imputare ai carabinieri. O in ogni caso, così vogliono pensare. Un filobuslinea 93 dato alle fiamme nel quartierea Milano, Italia, 26 Novembre 2024. Notte di tensione al, quartiere periferico di Milano, dove un centinaio di giovani hanno protestato, come ieri nel quartiere e il giorno prima in un'arteria stradale vicina, per la morte di Ramy Elgaml deceduto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri.