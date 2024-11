Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta quindicesima puntata: continua il gioco delle coppie tra inquilini e tuguriati

Anticipazionidi martedì 26 novembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.il: questa sera i 5 concorrenti in Tugurio avranno la possibilità di tornare in Casa e ricongiungersi così con le loro metà, ma non sarà facile e, soprattutto, non tutti ci riusciranno.Durante laci sarà una sorpresa per Helena, che riceverà la visita dell’amica Dayane Mello, ex gieffina, e una per Tommaso.Sarà tempo di dividersi, invece, per Le Non è la Rai: Pamela e Ilaria verranno separate e proseguiranno la loro avventura singolarmente. E poi il verdetto del televoto, che stabilirà chi sarà salvato tra Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano, e la consueta tornata di nomination.